Окупанти готують провокативні обстріли населених пунктів Херсонщини та вивозять звідти награбоване майно, - розвідка

Російські окупанти готують провокативні обстріли населених пунктів Херсонської області та мають намір звинуватити в цьому сили оборони України. Також через Каховську ТЕС на територію з правого на лівий берег Дніпра їдуть змішані колони військової та цивільної техніки. Більшість машин у колонах це машини з награбованим майном. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони.

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"Рашисти розсилають СМС-повідомлення жителям тимчасово окупованих районів Херсонської області, які користуються послугами мобільного зв’язку російських операторів. В них повідомляється про начебто намір командування ЗСУ здійснити масований артилерійський обстріл цивільної інфраструктури. Відтак, міститься заклик евакуюватись на лівий берег. Також людей попереджають про запровадження комендантської години протягом доби", - повідомляє прес-служба ГУР.

В повідомленні сказано, що є висока ймовірність здійснення найближчими днями провокаційних обстрілів житлових районів з метою звинувачення українських Сил оборони. Також очікується продовження терміну дії комендантської години для прихованого заведення нових сил на правий берег.

"Протягом трьох діб через Каховську ГЕС ідуть змішані колони військової техніки зс рф з боку СМТ Козацьке в напрямку села Цукури (з правого на лівий берег Дніпра). Більшість машин це тентовані вантажні та цивільні автомобілі запаковані награбованим майном. Відзначається, що окрім побутової техніки окупанти масово вивозять пластикові склопакети для вікон", - повідомляють в ГУР.

Також згідно з повідомленням, зараз відбувається масове мародерство в окупованих населених пунктах правобережжя.

"Зокрема, в Бериславському районі окупанти методично грабують приватні оселі, магазини та склади. Повністю розграбовано майно Бериславської підстанції районної електромережі (машини, обладнання, прилади, ремонтні матеріали)", - повідомляє прес-служба.

Нагадаємо, російські загарбники проводять заходи насильницької "евакуації" населення з тимчасово захоплених територій, зокрема в Херсонській області. Так, в Бериславі окупанти наказали місцевим жителям виїхати до 10 листопада.

Раніше президент Володимир Зеленський попереджав, що Росія готова підірвати дамбу й агрегати Каховської гідроелектростанції у Херсонській області, що призведе до швидкого затоплення водами Дніпра понад 80 населених пунктів, зокрема й обласного центру.

Інститут вивчення війни також стверджує, що російські окупанти зараз створюють інформаційні умови, щоб виправдати свій відступ на Херсонщині, для чого хочуть якраз атакувати Каховську ГЕС, звинувативши в цьому українську сторону.