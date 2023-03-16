Окупанти масованими обстрілами знищили 7 будинків на Харківщині

Армія країни-агресора РФ продовжує терор мирного населення Харківщини. Минулої доби російські окупанти обстріляли м. Харків та прикордонні населені пункти Чугуївського, Куп'янського, Харківського та Богодухівського районів.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.



За його словами, у Харкові внаслідок удару ракетою С 300 пошкоджено освітній заклад, декілька автомобілів та вибито вікна в житловому багатоповерховому будинку. Постраждалих серед цивільного населення немає.

Внаслідок обстрілу села Гатище Чугуївського району пошкоджено щонайменше 3 приватні житлові будинки.

У селі Леміщено Золочівської громади масованими обстрілами фактично знищено 7 приватних будинків та об'єкти інфраструктури.

Нагадаємо, 15 березня ворог масовано обстрілював прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області.