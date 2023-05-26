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Окупанти масовано атакували Дніпропетровщину ракетами і дронами (ФОТО)

Дніпропетровщина, обстріл, руйнування
Наслідки російського обстрілу Дніпропетровщини в ніч на 26 травня 2023. Фото: Сергій Лисак / Telegram

Російські окупанти в ніч на 26 травня масовано атакували Дніпропетровську область ракетами і дронами, внаслідок чого постраждала людина. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, в Дніпрі внаслідок російського обстрілу виникли пожежі в приватному домоволодінні та на двох приватних підприємствах, вогонь вже загасили. Ворог пошкодив два будинки та авто, серйозних руйнувань зазнало транспортне підприємство. 

Крім того, окупанти понівечили заправку – там постраждав працівник. Йому надали меддопомогу, він лікуватиметься вдома. 

"Усюди триває обстеження територій. Інформація уточнюється", – написав Лисак.

Також відомо, що загарбники обстріляли Марганецьку громаду з безпілотників. Обійшлося без жертв.

Фото 2 — Окупанти масовано атакували Дніпропетровщину ракетами і дронами (ФОТО)
Наслідки російського обстрілу Дніпропетровщини в ніч на 26 травня 2023. Фото: Сергій Лисак / Telegram
Фото 3 — Окупанти масовано атакували Дніпропетровщину ракетами і дронами (ФОТО)
Наслідки російського обстрілу Дніпропетровщини в ніч на 26 травня 2023. Фото: Сергій Лисак / Telegram

Нагадаємо, протягом дня 25 травня російські окупаційні війська двічі обстріляли Нікополь із важкої артилерії. Ворог пошкодив сім приватних житлових будинків та стільки ж господарських споруд.

Автор:
Артем Ющенко