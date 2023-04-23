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Окупанти масовано обстріляли село на Херсонщині: двоє цивільних поранені

Херсонська область, знак
Херсонська область. Фото: Wikimapia

Російські окупанти 23 квітня масовано обстріляли село Кізомис Білозерської громади на Херсонщині, внаслідок чого двоє цивільних отримали поранення. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зазначається, що в обід ворог вдарив по населеному пункту з артилерії. Загарбники поцілили в будівлю школи, автівку правоохоронців та близько 25 житлових будинків.  

Через обстріли 85-річна жінка отримала поранення голови та грудної клітини. Також постраждала 57-річна місцева жителька – в неї поранена рука. 

Постраждалих госпіталізували до Херсона, лікарі надають їм необхідну допомогу.

Нагадаємо, протягом 22 квітня війська РФ здійснили 54 обстріли Херсонщини. Внаслідок цього одна людина загинула, а двоє дістали поранення.

Зокрема, окупанти обстріляли один із парків Херсона. Повдіомлялося, що 46-річний чоловік отримав поранення гомілки, а також садну голови.

Автор:
Артем Ющенко