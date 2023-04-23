- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
Окупанти масовано обстріляли село на Херсонщині: двоє цивільних поранені
Російські окупанти 23 квітня масовано обстріляли село Кізомис Білозерської громади на Херсонщині, внаслідок чого двоє цивільних отримали поранення. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Зазначається, що в обід ворог вдарив по населеному пункту з артилерії. Загарбники поцілили в будівлю школи, автівку правоохоронців та близько 25 житлових будинків.
Через обстріли 85-річна жінка отримала поранення голови та грудної клітини. Також постраждала 57-річна місцева жителька – в неї поранена рука.
Постраждалих госпіталізували до Херсона, лікарі надають їм необхідну допомогу.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, протягом 22 квітня війська РФ здійснили 54 обстріли Херсонщини. Внаслідок цього одна людина загинула, а двоє дістали поранення.
Зокрема, окупанти обстріляли один із парків Херсона. Повдіомлялося, що 46-річний чоловік отримав поранення гомілки, а також садну голови.