Окупанти масово вивозять до РФ дітей з інтернатів Херсонщини - Генштаб

У Генеральному штабі Збройних сил України фіксують продовження вивезення окупантами мирних жителів з Херсонської області на територію Росії. Про це йдеться у його вечірньому зведенні.

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Так, за наявною інформацією, з психоневрологічного будинку-інтернату у селищі Дніпряни Каховського району було вивезено близько сотні дітей з інвалідністю. Крім того, до примусової "евакуації" у Московську область готують дітей і персонал Олешківського дитячого будинку-інтернату.

Також повідомляється, що з Каховки переміщено пацієнтів пансіонату для людей похилого віку, а на території цього закладу окупанти розмістили особовий склад.

"Окупаційна влада Херсонської області з метою примушення до виїзду за межі регіону вживає заходів щодо штучного створення неприйнятних для проживання умов місцевим мешканцям, відключає електропостачання та звʼязок", - описують в Генштабі.

За його даними, російські військовослужбовці не припиняють мародерство та пограбування місцевого населення та обʼєктів інфраструктури, триває вивезення матеріальних ресурсів, продуктів харчування та засобів пересування на територію РФ.

"Противник продовжує зазнавати втрат. За уточненою інформацією, в ніч на 6 листопада поточного року у місті Гола Пристань знищено запаси палива окупантів", - йдеться також у повідомленні.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала по ворогу дев'ять ударів. Під ураження потрапили шість районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, а також три позиції засобів протиповітряної оборони противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили ворожий літак Су-25.

В свою чергу, українські ракетні війська та артилерія за поточну добу вразили чотири пункти управління, два райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та склад боєприпасів окупантів.