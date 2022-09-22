Окупанти накрили "Градами" Нікополь: є загиблий

Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпрпетровської області. В ніч на 22 вересня від ворожих ударів знову потерпали Нікопольський та Криворізький райони.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Близько опівночі росіяни накрили "Градами" Нікополь. Випустили по центральних кварталах з 20 снарядів. Убили 35-річного чоловіка", - зазначив Резніченко.

За його словами, у місті понівечені 17 багатоповерхових та приватних будинків, газопровід та лінії електропередач. Вулиці усіяні вирвами та уламками боєприпасів.

Російські снаряди прилетіли й у дві лікарні, школу, футбольне поле, краєзнавчий музей, адмінбудівлі, кілька магазинів та ринок. Пошкодив обстріл і стели на Алеї пам'яті.

Через атаку спалахнули чотири пожежі у торговельних кіосках та гаражах. Займання вогнеборці уже приборкали.

У Кривому Розі через атаку ворожого дрону-камікадзе горіла двоповерхова будівля. Рятувальники полум’я загасили. Люди не постраждали.

Зазначимо, 21 вересня окупанти Нікополь обстріляли двічі. Туди прилетіли 30 російських снарядів.