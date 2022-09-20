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Окупанти накрили "Градами" та важкою артилерією Нікопольщину

Окупанти накрили "Градами" та важкою артилерією Нікопольщину

Росіяни всю ніч тероризували Нікопольщину обстрілами. Від ворожого вогню потерпали три громади.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, окупанти накрили "Градами" та важкою артилерією три громади - Нікопольську, Марганецьку та Червоногригорівську.

Ворог ударив по ним 5 разів. Випустив на міста та села понад 100 снарядів.

Попередньо, люди не постраждали.

"Масштаби руйнацій уточнюються. На місці працюють рятувальники та поліція", - зазначив Резніченко.

Зазначимо, в ніч на 19 вересня росіяни тричі ударили з важкої артилерії та "Градів" по Нікопольській та Марганецькій громадах. Випустили понад 40 снарядів.

Автор:
Світлана Манько