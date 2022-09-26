Окупанти накрили ракетами Нікополь

Російські окупаційні війська всю ніч на 26 вересня атакували ракетами Нікопольський район Дніпропетровської області. В результаті є численні руйнування. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

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9 разів росіяни ударили по Нікопольській, Марганецькій, Червоногригорівській та Мирівській громадах.

У Нікополі зафіксували три влучання. У місті пошкоджені майже 40 будинків, понад 20 господарських споруд, автівки, 30 панелей сонячної станції, трансформаторна підстанція та лінії електропередач. Знову знеструмлені оселі майже 3 000 сімей. Енергетики вже стали до роботи.

У Марганецькій, Червоногригорівській та Мирівській громадах наразі проводиться обстеження територій. Масштаби руйнацій з’ясовуються.