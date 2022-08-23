Окупанти накрили вогнем Криворізький та Нікопольський райони Дніпропетровської області

Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпрпетровської області. 23 серпня окупанти накрили вогнем Криворізький та Нікопольський райони області.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Російська армія знову тримала на прицілі два райони - Криворізький та Нікопольський. По Криворізькому ударили "Ураганами". У Зеленодольській громаді росіяни убили 45-річну жінку. Її чоловік поранений. Він у лікарні. Будинок родини понівечений", - зазначив очільник ОВА.

Крім того, тричі за ніч ворог накрив вогнем Нікопольський район.

"По Марганецькій громаді двічі стріляла російська важка артилерія. Туди прилетіли 13 снарядів. У Марганці постраждали двоє жінок - 61 та 63 років. Одна з них госпіталізована. Її стан медики оцінюють як середній. У місті пошкоджені 6 будинків, газогін та водогін", - повідомив Резніченко.

Також по Червоногригорівській громаді теж била ворожа артилерія. Понівечені з десяток будинків та лінія електропередач. Без світла до 1 000 людей. Минулося без загиблих та поранених.

Зазначимо, 22 серпня росіяни обстріляли Дніпропетровщину ракетами, "Градами" та "Ураганами". Окупанти накрили вогнем одразу три райони - Криворізький, Синельниківський та Нікопольський.