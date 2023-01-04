Окупанти накрили вогнем Нікопольщину: понівечені 20 будинків

Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпрпетровської області. 4 січня агресор обстріляв Нікополь. Під ворожі снаряди потрапили житлові квартали.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Росіяни знову накрили вогнем Нікопольщину. Поцілили з важкої артилерії по Нікополю", - зазначив Резніченко.

За його словами, попередньо, поранена одна людина. Це 64-річний чоловік. Він у лікарні - з важкими ураженнями грудної клітини.

Ворожі снаряди спричинили займання приватного будинку. Пожежу вогнеборці уже приборкали. До 20 осель понівечені.

Наслідки атаки ще уточнюються.

Зазначимо, цієі ночі до Нікополя прилетіли з десяток ворожих снарядів. У місті пошкоджені кілька житлових будинків та кілька господарчих споруд, автівка, газопровід та лінія електропередач.