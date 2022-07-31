Окупанти накрили вогнем Сумщину: зафіксували понад 50 прильотів

Окупанти продовжують обстрілювати Сумщину з території РФ. 31 липня росіяни відкрили масований вогонь з мінометів та ствольної артилерії по Миропільській громаді.

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Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Близько пів на шосту ранку росіяни відкрили масований вогонь з мінометів та ствольної артилерії по нашій Миропільській громаді", зазначив Живицький.

За його словами зафіксовано понад 50 прильотів.

"Ворожі снаряди потрапили у місцеву ферму, вирує пожежа. Дані щодо постраждалих та інших руйнувань уточнюються", - повідомив очільник ОВА.

Також у Середино-Будській громаді 30 липня ввечері, до пів на дев'яту, тривав артобстріл. Майже півсотні прильотів.

"Пошкоджені приватні будинки, лінії електропередач. Двоє людей поранені, один - загинув", - зауважив Живицький.

Крім того, у Білопільській громаді майже о дев'ятій вечора 30 липня закінчився артобстріл, 13 прильотів. Внаслідок цього пошкоджені мережі.

Нагадаємо, у Великописарівській громаді Охтирського району Сумщини 29 липня на мінах підірвалися комбайн і машини з мирними мешканцями. Один чоловік загинув, ще четверо - поранені.