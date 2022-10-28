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Окупанти накрили вогнем три громади Дніпропетровської області
Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпрпетровської області. В ніч на 28 жовтня росіяни вкотре накрили вогнем Нікопольщину, пошкодили з десяток багатоповерхових та приватних будинків.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Всю ніч від російських "Градів" та важкої артилерії потерпала Нікопольщина. Росіяни накрили вогнем три громади - Нікопольську, Марганецьку та Червоногригорівську", - зазначив Резніченко.
За його словами, у Нікополі пошкоджені з десяток багатоповерхових та приватних будинків. Обірвані лінії електропередач.Підписуйтеся на наш YouTube канал
У Червоногригорівській громаді понівечені дачні будинки та електромережі. Без електрики майже 1 000 родин. Енергетики уже стали до відновлення.
Зазначається, що жертв серед цивільного населення немає.
Нагадаємо, в ніч на 26 жовтня росіяни з "Градів" накрили вогнем Нікопольщину, пошкодили лінію електропередач.