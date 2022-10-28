Окупанти накрили вогнем три громади Дніпропетровської області

Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпрпетровської області. В ніч на 28 жовтня росіяни вкотре накрили вогнем Нікопольщину, пошкодили з десяток багатоповерхових та приватних будинків.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Всю ніч від російських "Градів" та важкої артилерії потерпала Нікопольщина. Росіяни накрили вогнем три громади - Нікопольську, Марганецьку та Червоногригорівську", - зазначив Резніченко.

За його словами, у Нікополі пошкоджені з десяток багатоповерхових та приватних будинків. Обірвані лінії електропередач.

У Червоногригорівській громаді понівечені дачні будинки та електромережі. Без електрики майже 1 000 родин. Енергетики уже стали до відновлення.

Зазначається, що жертв серед цивільного населення немає.

Нагадаємо, в ніч на 26 жовтня росіяни з "Градів" накрили вогнем Нікопольщину, пошкодили лінію електропередач.