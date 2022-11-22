Окупанти накрили вогнем з "Градів" Нікопольщину

Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпрпетровської області. В ніч на 22 листопада окупанти завдали ударів з "Градів" та важкої артилерії по Нікопольщині.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Майже 60 снарядів направили росіяни цієї ночі на Нікопольщину. Накрили вогнем з "Градів" та важкої артилерії кілька сіл Марганецької громади", - зазначив Резніченко.

За його словами, минулося без загиблих та поранених.

Представники ДСНС продовжують обстеження уражених територій. Деталі обстрілів з’ясовуються.

Нагадаємо, вночі 21 листопада у Нікополі російські снаряди пошкодили приватні будинки, човен та автівки. Поранений 78-річний чоловік. Медики надали йому допомогу.