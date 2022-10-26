Окупанти накрили вогнем з "Градів" Нікопольщину: пошкоджена лінія електропередач

Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпрпетровської області. В ніч на 26 жовтня росіяни вкотре накрили вогнем Нікопольщину, пошкодили лінію електропередач.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Окупанти знову били по Нікопольщині. Російські окупаційні війська накрили вогнем з "Градів" Червоногригорівську громаду", - зазначив Резніченко.

За його словами, є руйнування, також понівечена лінія електропередач. Понад 600 родин лишилися без електрики. Аварійні бригади уже працюють.

Зазначається, що жертв серед цивільного населення немає.

"Увечері наші захисники приземлили черговий ворожий безпілотник. Військові з повітряного командування "Схід" збили дрон-камікадзе "Shashed-136" у небі над Нікопольщиною", - повідомив Резніченко.

Також він зазначив, що російська ракета, що прилетіла у Дніпро ввечері 25 жовтня, убила двох людей. За уточненою інформацією, четверо - поранені. Це двоє жінок і двоє чоловіків. Усі у лікарні. Троє важкі.

Нагадаємо, вночі 25 жовтня армія країни-агресора РФ атакували "Градами", важкою артилерією та дронами-камікадзе Нікопольський район Дніпропетровської області.