Окупанти намагалися атакувати військовий аеродром у Хмельницькій області: випустили 13 ракет

Уночі 23 червня 2023 року армія країни-агресора РФ завдала удару по Україні з літаків стратегічної авіації. Цього разу атаку було спрямовано на військовий аеродром у Хмельницькій області.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

Зазначається, що пуски ракет здійснювались близько опівночі з Каспійського моря із чотирьох бомбардувальників Ту-95мс.

"Усі 13 крилатих ракет Х-101/Х-555 було знищено протиповітряною обороною, більшість на Хмельниччині", - йдеться у повідомленні

Крім того, захисники неба знищили розвідувальний БпЛА не встановленого типу.

Нагадаємо, Російські окупанти в ніч на 21 червня атакували Україну ударними дронами іранського виробництва Shahed-136/131 із північного напрямку. Сили та засоби Повітряних сил збили всі шість дронів-камікадзе на Хмельниччині.