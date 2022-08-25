Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ біля Первомайського під Донецьком - Генштаб

Окупаційні сили намагаються прорвати оборону українських військ у районі селища Первомайське під Донецьком. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, зазначаючи, що наразі ворог отримав жорстку відсіч та відійшов.

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Крім цього, противник ударами авіації, танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню намагався відтіснити ЗСУ та уразити важливі об’єкти військової та цивільної інфраструктури в районах Авдіївки, Мар’їнки, Красногорівки, Невельського, Первомайського, Водяного, Залізного та Олександрополя.

При цьому розташоване східніше Первомайського та ближче до Донецька селище Піски у новому зведенні не згадується взагалі. Нагадаємо, що днями в Генштабі вже повідомляли про штурм окупантами Первомайського з боку Пісків, але й після цього продовжували згадувати населений пункт в контексті обстрілів біля нього та "намагань встановити контроль" за ним з боку окупантів.

В свою чергу, ворог продовжувє обстріли територій поблизу біля Бахмута та сіл Весела Долина, Зайцеве та Кодеме, завдавши також авіаудари біля населених пунктів Соледар, Яковлівка та тиж же Зайцевого з Кодемою.

"Наступальними та штурмовими діями окупанти намагалися просунутися біля Кодеми та Бахмутського, зазнали втрат і відступили", - додають також у Генштабі.

На Краматорському напрямку обстрілів з боку противника зазнали райони населених пунктів Спірне, Званівка, Сіверськ та Пришиб. Також ворог здійснив спробу покращення тактичного положення біля Старого Каравану, але успіху не мав та відійшов.

На Слов’янському напрямку противник задіяв танки, ствольну артилерію та РСЗВ для обстрілів неподалік Великої Комишувахи, Краснопілля, Нової Дмитрівки, Долини та Дібрівного. При цьому зазначається, що українські війська відбили спробу наступу підрозділів ворога неподалік Долини та Дмитрівки.

На Харківському напрямку ворог здійснював обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії районів населених пунктів Одноробівка, Цупівка, Прудянка, Базаліївка, Циркуни, Петрівка, Великі Проходи, Питомник, Іванівка, Коробочкине, Слобожанське та Чепіль.

"Під удари авіації противника потрапили райони Питомника, Пришиба та Залимана. Ворог здійснив невдалу спробу наступальних дій біля Петрівки, зазнав втрат та відійшов", - повідомляють у Генштабі.

На Сіверському напрямку російські окупанти зі ствольної артилерії обстріляли цивільну інфраструктуру в районах сіл Гай, Залізний Міст і Гірськ Чернігівської області, а також Бачівськ, Вільна Слобода і Стукалівка Сумської області.

На південному заході ж Донецької області зафіксовано обстріли біля Павлівки, Єлизаветівки і Новомихайлівки. Також окупанти завдали авіаударів поблизу Володимирівки, Вугледара та Павлівки.

На Запорізькому напрямку росіяни здійснювали обстріли позицій украхнських військ поблизу Гуляйпільського, Оріхова, Залізничного, Шевченко та Ольгівського. Ударів авіації зазнали райони населених пунктів Оріхів, Гуляйпільське, Щербаки та Малі Щербаки.

"На Південнобузькому напрямку ворог зосереджував зусилля на утриманні займаних позицій та вогневому ураженні наших підрозділів. Продовжив обстріли із ствольної, реактивної артилерії та танків вздовж лінії зіткнення. Завдав авіаудару неподалік Білої Криниці", - йдеться у зведенні.

Також повідомляється, що противник намагався провести розвідку боєм "в районі" села Благодатне, але зазнав втрат та відійшов. В свою чергу, спроба наступу противника у районі села Таврійське, що на кордоні Херсонської та Миколаївської областей, під вогнем українських військ "захлинулася, і окупанти відступили".