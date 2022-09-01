Окупанти намагаються прорватися до села Водяне біля Вугледара - Генштаб

Російські окупаційні сили у четвер намагалися наступальними та штурмовими діями покращити своє тактичне положення у напрямку села Водяне Вугледарської громади, розташованого західніше траси, що сполучала Вугледар з Донецьком. При цьому, як сказано в зведенні Генерального штабу Збройних сил України, успіху противник не мав та відійшов.

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Про це окремо заявлено саме в контексті події на Новопавлівському напрямку, де також зафіксовано авіаудар біля міста Мар’їнка та ворожі обстріли районів населених пунктів Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Велика Новосілка та Пречистівка.

Натомість інше село Водяне - Очеретинської громади - згадується лише в контексті обстрілів окупантів на Авдіївському напрямку. Водночас вказано, що противник наступальними та штурмовими діями безуспішно намагався покращити тактичне положення у напрямках сусідніх з Водяним селищ Первомайське, Невельське та Опитне, але відійшов, зазнавши втрат.

Крім цього, окупанти здійснювали обстріли із застосуванням танків, мінометів та ствольної артилерії по районах населених пунктів Олександропіль, Розівка, Тоненьке, Авдіївка, Карлівка, Опитне, Первомайське та Піски, нанесли авіаудари по районах сіл Времівка, Нескучне та Олександропіль.

Біля Бахмута ворожі війська знову намагалися просунутися у напрямках населених пунктів Соледар, Весела Долина, Бахмутське та Зайцеве, але, як вказують у Генштабі, успіху не мали та відійшли.

В цьому районі зафіксовано обстріли із застосуванням танків, ствольної та реактивної артилерії районів населених пунктів Веселе, Яковлівка, Виїмка, Білогорівка, Краснополівка, Званівка, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Майорськ та Весела Долина.

З танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії окупаційні війська обстрілювали райони населених пунктів Сіверськ, Верхньокам’янське, Івано-Дар’ївка, Спірне та Роздолівка, а також Райгородок та Піскунівка.

На Слов’янському напрямку підрозділи ворога обстріляли із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Грушуваха, Велика Комишуваха, Вернопілля, Долина, Краснопілля, Дібрівне та Нова Дмитрівка, завдавши авіаудару по районах населених пунктів Нова Дмитрівка та Богородичне. Також повідомляється про невдалу спробу наступу противника у напрямку села Долина.

На Харківському напрямку росіяни здійснювали обстріли із застосуванням озброєння танків, ствольної та реактивної артилерії обʼєктів у районах населених пунктів Уди, Соснівка, Великі Проходи, Питомник, Руська Лозова, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Старий Салтів та Пришиб.

В Чернігівській області війська РФ обстріляли з мінометів та ствольної артилерії райони сіл Кам’янська Слобода, Залізний міст та Сеньківка, а в Сумській області - район села Старикове.

В свою чергу, на Запорізькому напрямку ворог здійснював обстріли обʼєктів в районах населених пунктів Новопіль, Ольгівське, Гуляйполе та Лугівське.

На Південнобузькому ж напрямку противник танками, мінометами та ствольною артилерією намагався уразити важливі обʼєкти в районах населених пунктів Потьомкине, Андріївка, Новогригорівка, Широке, Партизанське, Новопетрівка, Любомирівка, Шевченкове, Степова Долина, Таврійське, Лупареве, Олександрівка, Первомайське, Лозове та Ольгине.