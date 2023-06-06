Окупанти намагаються скористатися підтопленням і перекинути ДРГ на правий берег - ЦНС

Російські окупаційні війська створюють диверсійні групи і намагаються потрапити на правий берег Дніпра під виглядом цивільних, що евакуюються після підриву Каховської ГЕС.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Окупанти переодягаються в цивільний одяг і намагаються змішатись з місцевим населенням, яке евакуюється на правий берег Дніпр.

Таким чином вони планують використати підрив Каховської ГЕС для того, щоб закинути диверсійно-розвідувальні групи на звільнені території Херсонської області.

Раніше представники військового партизанського руху "Атеш", який діє на окупованих територіях України, повідомляли, що до підриву Каховської ГЕС можуть бути причетні військовослужбовці 1-го батальйону 205-ї мотострілецької бригади з м. Будьонівськ Ставропольського краю РФ.

Партизанам вдалося встановити їхнього командира. Ним є полковник Шандура Едуард Юрійович, 1983 року народження.

"Атеш" вже встановлює особистості тих хто особисто приймав участь в замінувані Каховської ГЕС.

Нагадаємо, в ніч на 6 червня російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області. Розпочалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів.