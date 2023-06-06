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Окупанти намагаються скористатися підтопленням і перекинути ДРГ на правий берег - ЦНС
Російські окупаційні війська створюють диверсійні групи і намагаються потрапити на правий берег Дніпра під виглядом цивільних, що евакуюються після підриву Каховської ГЕС.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Окупанти переодягаються в цивільний одяг і намагаються змішатись з місцевим населенням, яке евакуюється на правий берег Дніпр.
Таким чином вони планують використати підрив Каховської ГЕС для того, щоб закинути диверсійно-розвідувальні групи на звільнені території Херсонської області.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Раніше представники військового партизанського руху "Атеш", який діє на окупованих територіях України, повідомляли, що до підриву Каховської ГЕС можуть бути причетні військовослужбовці 1-го батальйону 205-ї мотострілецької бригади з м. Будьонівськ Ставропольського краю РФ.
Партизанам вдалося встановити їхнього командира. Ним є полковник Шандура Едуард Юрійович, 1983 року народження.
"Атеш" вже встановлює особистості тих хто особисто приймав участь в замінувані Каховської ГЕС.
Нагадаємо, в ніч на 6 червня російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області. Розпочалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів.