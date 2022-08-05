Окупанти намагаються штурмувати Авдіївку, Красногорівку та Мар’їнку - Генштаб

Окупаційні війська в Донецькій області зосереджують зусилля в районах Бахмута та Авдіївки, намагаючись створити сприятливі умови для захоплення Бахмута, Соледера та відтіснити українські війська від західної околиці Донецька, повідомляють у Генеральному штабі Збройних сил України.

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Зокрема, ворог задіяв танки, ствольну та реактивну артилерію для обстрілів неподалік Сіверська, Григорівки, Верхньокам’янського, Бахмута, Зайцевого, Соледара, Яковлівки та Кодеми, завдав авіаційного удару біля села Вершина.

За даними штабу, наступальними діями окупанти намагалися захопити вигідні рубежі та покращити тактичне положення в районах Бахмута, Зайцевого та Вершини, але успіху не мали та відійшли.

На Авдіївському ж напрямку зафіксовано артилерійські обстріли біля Авдіївки, Новобахмутівки, Невельського, Нетайлового та Красногорівки. Ворог безуспішно намагався просунутися в напрямках міст Красногорівка й Авдіївка та селища Піски.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник обстрілював із танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Мар’їнка, Володимирівка, Новомихайлівка, Велика Новосілка, Новоандріївка, Кам’янське, Новосілка, Чарівне, Новопіль, Гуляйполе та Нескучне.

"Українські воїни успішно відбили черговий ворожий штурм в напрямку Мар’їнки та змусили ворога тікати", - додають також у Генштабі.

На Південнобузькому напрямку противник обстрілював райони населених пунктів Посад-Покровське, Степова Долина, Лупареве, Новомиколаївка, Новогригорівка, Червона Долина, Зелений Гай, Андріївка, Трудолюбівка, Нововоронцовка, Тополине, Потьомкине, Ольгине, Нікополь.

Також росіяни задіяли авіацію для ударів неподалік Лозового, Великого Артакового та Андріївки, здійснивши спробу наступу в напрямку Лозового, але отримали рішучу відсіч від українських військових та відійшли.

В свою чергу, на Слов’янському напрямку противник активних наступальних дій не вів, але здійснював вогневе ураження із артилерії різних типів поблизу Богородичного, Долини, Дібрівного, Великої Комишувахи та Рідного.

На Харківському напрямку окупанти задіяли ствольну та реактивну артилерію для обстрілів районів населених пунктів Харків, Руська Лозова, Коробочкине, Черкаські Тишки, Старий Салтів та Верхній Салтів.

Крім того, на Сіверському напрямку ворог обстріляв із артилерії цивільну інфраструктуру в районах сіл Залізний Міст і Грем’яч Чернігівської області, а також Старікове Сумської області.