Окупанти намагаються штурмувати Бахмут та Соледар, але безуспішно - Генштаб

Окупаційні війська намагаються вести штурмові дії у напрямках міст Бахмут та Соледар, сіл Бахмутське та Кодема Донецької області, але успіху не мають, повідомляють в Генеральному штабі Збройних сил України.

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Також ворог завдав вогневого ураження із танків, ствольної артилерії та РСЗВ біля Бахмута, Соледара, а також сіл Тихонівка, Васюківка й Шуми. Біля Яковлівки та Кодеми задіяно для ударів ворожу авіацію.

Крім цього, противник здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії у районах сіл Івано-Дар’ївка, Званівка та Григорівка, що біля Сіверська, а також біля села Тетянівка, розташованого навпроти Святогірська. Авіударів окупанти завдали поблизу Сіверська та Спірного.

На Авдіївському напрямку противник здійснював обстріли у районах Олександрополя, Нью-Йорка, Новобахмутівки, Нетайлового, Галицинівки, Невельського, Опитного та Мар’їнки, завдав авіаударів неподалік Первомайського, Красногорівки та Мар’їнки.

"Загарбники намагалися покращити тактичне положення у напрямку населеного пункту Невельське, отримали відсіч та відійшли", - йдеться також у повідомленні. При цьому ще день тому Генштаб повідомляв про намагання окупантів прорвати українську оборону біля сусіднього селища Первомайське, однак наразі в контексті саме наступальних дій ворога воно вже не згадується.

В свою чергу, на Новопавлівському напрямку українські армійці зафіксовали артилерійські обстріли поблизу Золотої Ниви, Пречистівки, Павлівки та Володимирівки. Ударів авіації противника зазнали райони Володимирівки та Новомихайлівки.

На Запорізькому напрямку ворог обстрілював райони населених пунктів Великомихайлівка, Новосілка, Времівка, Малинівка, Дорожнянка, Полтавка, Оріхів та Мала Токмачка, завдавши також авіаційних ударів біля Ольгівського та Гуляйполя.

На Південнобузькому напрямку російські війська продовжили обстріли районів населених пунктів Миколаїв, Кривий Ріг, Лупареве, Прибузьке, Посад-Покровське, Новогригорівка, Партизанське, Червона Долина, Велике Артакове, Квітневе, Іванівка, Потьомкине, Трудолюбівка, Благодатне, Таврійське, Первомайське, Широке та Поляна.

Також в Генштабі додають, що ударами авіації противник намагався зруйнувати важливі об’єкти інфраструктури в районах населених пунктів Олександрівка, Лозове та Ольгине.

У Харківській же області росіяни знову намагалися відновити наступ в напрямку міста Барвінкове, безуспішно вівши наступальний бій у напрямку села Карнаухівка та відійшовши після нього. Напередодні ж у Генштабі повідомляли про невдалу спробу наступу окупантів у напрямку села Нова Дмитрівка.

Крім того, зафіксровано обстріли біля Чепіля, Бражківки, Богородичного та Костянтинівки, авіаудари біля Бражківки та Залимана.

Навколо ж обласного центру війська РФ здійснили обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії біля Варварівки, Удів, Слатиного, Петрівки, Борщової, Великих Проходів, Піщаного, Руських Тишків, Шестакового, Слобожанського, Андріївки та Гусарівки.

Також ворог завдав авіаційних ударів неподалік Мосьпанового, Первомайського та Байрака, вів повітряну розвідку в районах населених пунктів Питомник, Черкаська Лозова і Шестакове.

Окрім цього, в Сумської області росіяни задіяли ствольну артилерію для обстрілів цивільної і військової інфраструктури в районах населених пунктів Середина Буда, Шевченкове, Катеринівка та Вільне.