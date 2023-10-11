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Окупанти намагаються відтягнути українські сили від Роботиного, – ISW
Російські окупанти 9 жовтня розпочали локалізовані наступальні операції в районі Авдіївки Донецької області та на заході Запорізької області. Ймовірно, метою загарбників є відведення українських сил від району Роботиного Запорізької області.
Про це йдеться в звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за підсумками 10 жовтня.
Зазначається, що ворог активізувався на північному заході від Авдіївки в районі Очеретиного, Тоненького, Бердичів і на південний захід від Авдіївки на лінії Водяне-Опитне. Також війська РФ атакували на південний захід від Оріхова на лінії П'ятихатки-Жереб'янки.
Український Генеральний штаб підтвердив, що до трьох російських батальйонів здійснили атаку в напрямку Авдіївки. Аналітики ISW спостерігали кадри боїв у цьому районі, але не бачили жодних підтверджень просування росіян на момент написання звіту.Підписуйтеся на наш YouTube канал
В Інституті вважають, що для оточення Авдіївки, одного з найбільш укріплених районів лінії фронту в Донецькій області, Росії, ймовірно, знадобиться більше сил, ніж вона виділяє для зусиль на лінії Авдіївка-Донецьк.
Як додали в ISW, за останні півтора роки російські війська проводили жорсткі наступальні операції для відносно мінімальних територіальних здобутків поблизу Авдіївки. Російське військове командування, можливо, усвідомлює, що спроба захопити місто вимагатиме більшої кількості й більш якісних підрозділів, ніж ті, які наразі дислокуються в тому районі.
Контрнаступ ЗСУ: ситуація на фронті
Що стосується українських військових, то в ISW пишуть, що вони продовжили контрнаступальні дії в районі Бахмута Донецької області й на заході Запорізької області, а також підтвердили просування в районі адмінмежі регіонів.
Геолокаційні кадри, опубліковані 9 жовтня, показують, що українські сили просунулися на північний схід від Микільського (3 км на південний схід від Вугледара та приблизно 30 км на південний схід від Великої Новосілки).
Крім того, Генштаб ЗСУ повідомив, що захисники досягли часткового успіху під Андріївкою (7 км на південний захід від Бахмута).