Окупанти намагаються відтягнути українські сили від Роботиного, – ISW

Російські окупанти 9 жовтня розпочали локалізовані наступальні операції в районі Авдіївки Донецької області та на заході Запорізької області. Ймовірно, метою загарбників є відведення українських сил від району Роботиного Запорізької області.

Про це йдеться в звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за підсумками 10 жовтня.

Розташування Роботиного. Фото: скриншот / Deepstate

Зазначається, що ворог активізувався на північному заході від Авдіївки в районі Очеретиного, Тоненького, Бердичів і на південний захід від Авдіївки на лінії Водяне-Опитне. Також війська РФ атакували на південний захід від Оріхова на лінії П'ятихатки-Жереб'янки.

Український Генеральний штаб підтвердив, що до трьох російських батальйонів здійснили атаку в напрямку Авдіївки. Аналітики ISW спостерігали кадри боїв у цьому районі, але не бачили жодних підтверджень просування росіян на момент написання звіту.

В Інституті вважають, що для оточення Авдіївки, одного з найбільш укріплених районів лінії фронту в Донецькій області, Росії, ймовірно, знадобиться більше сил, ніж вона виділяє для зусиль на лінії Авдіївка-Донецьк.

Як додали в ISW, за останні півтора роки російські війська проводили жорсткі наступальні операції для відносно мінімальних територіальних здобутків поблизу Авдіївки. Російське військове командування, можливо, усвідомлює, що спроба захопити місто вимагатиме більшої кількості й більш якісних підрозділів, ніж ті, які наразі дислокуються в тому районі.

Контрнаступ ЗСУ: ситуація на фронті

Що стосується українських військових, то в ISW пишуть, що вони продовжили контрнаступальні дії в районі Бахмута Донецької області й на заході Запорізької області, а також підтвердили просування в районі адмінмежі регіонів.

Геолокаційні кадри, опубліковані 9 жовтня, показують, що українські сили просунулися на північний схід від Микільського (3 км на південний схід від Вугледара та приблизно 30 км на південний схід від Великої Новосілки).

Розташування Микільського Донецької області. Фото: скриншот / Deepstate

Крім того, Генштаб ЗСУ повідомив, що захисники досягли часткового успіху під Андріївкою (7 км на південний захід від Бахмута).