Окупанти намагаються встановити контроль над селом Кодема під Бахмутом - Генштаб

Окупаційні війська одночасно з декількох напрямків намагаються встановити контроль над селом Кодема Світлодарської громади Донецької області, тривають бої. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

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Також повідомляється, що наступальними діями ворог намагався просунутися у напрямках Бахмута й сусідніх сіл Зайцеве та Весела Долина, але успіху не мав та відійшов.

З танків, ствольної та реактивної артилерії противник завдавав ударів біля Бахмута, Соледара, Білогорівки, Зайцевого і Кодеми. Також окупанти здійснили ракетний удар біля міста Костянтинівка.

Крім цього, на півночі Донеччини вогневого ураження зазнали райони Богородичного, Слов’янська, Григорівки, Спірного, Переїзного та Виїмки. Удари авіації противника зафіксовано біля Григорівки та Пришиба.

В свою чергу, на Авдіївському напрямку ворог здійснював мінометні та артилерійські обстріли неподалік Марʼїнки, Веселого, Опитного та Новомихайлівки, наступальними та штурмовими діями намагався покращити тактичне положення у напрямках Опитного, Авдіївки, Первомайського і Красногорівки, але зазнав значних втрат та відступив.

На Новопавлівському напрямку противник обстрілював території поблизу Павлівки, Пречистівки, Новоукраїнки та Новополя.

На Запорізькому напрямку російські війська завдали вогневого ураження по обʼєктах в районах населених пунктів Новопрокопівка, Роботине, Червоне, Гуляйполе, Новоандріївка, Залізничне, Копані, Зелене Поле, Полтавка, Малі Щербаки, Кам’янське, Оріхів, Степове та Ольгівське. Авіація ворога діяла неподалік Новоданилівки та Новосілки.

Під прикриттям інфраструктури Запорізької атомної електростанції російська артилерія активізувала обстріли районів Нікополя та села Олексіївка.

На Південнобузькому напрямку противник здійснив обстріли районів населених пунктів Олександрівка, Новоселівка, Любомирівка, Степова Долина, Новогригорівка, Киселівка, Широке, Первомайське, Калинівка, Андріївка, Лозове, Шевченкове, Білоусове, Зарічне, Князівка, Ольгине та Зеленодольськ.

Крім того, було завдано авіаударів біля Андріївки, Давидового Броду, Осокорівки та Потьомкиного. Як зазначають у Генштабі, ракетними ударами російські окупанти також продовжують нищити цивільні об’єкти міста Миколаєва.

На Слов'янському ж напрямку підрозділи ворога продовжували обстріли із ствольної артилерії та РСЗВ неподалік Пришиба, Гусарівки та Краснопілля.

Також окупанти спробували наступати у напрямку села Шнурки на кордоні Донецької та Харківської областей, але зазнали вогневого ураження та відійшли. Як додають у Генштабі, "втрати уточнюються".

В свою чергу, на Харківському напрямку ворог обстріляв із мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони Долини, Адамівки, Харкова, Хрестища, Байрака, Олександрівки, Мазанівки, Удів, Борщової, Великої Комишувахи, Світличного, Костянтинівки та Руської Лозової, задіяв авіацію для удару біля Гусарівки.

На Сіверському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли по районах населених пунктів Грем’яч Чернігівської області та Нововасилівка, Бачівськ, Старикове, Піски і Миропільське Сумської області.