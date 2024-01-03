Окупанти нанесли 134 удари по Запорізькій області. Загинуло дві людини

За минулу добу російські військові завдали 134 удари по Запорізькій області внаслідок чого загинуло двоє осіб. Про це повідомив Голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

Згідно з повідомленням, окупанти завдали 110 ударів артилерією по території Залізничного, Новоданилівки, Левадного, Щербаків, Полтавки, Лугівського, Роботиного, П'ятихаток, Лобкового, Плавнів та інших прифронтових міст і сіл.

Крім цього російські військові обстріляли з РСЗВ Гуляйполе та Новоандріївку, атакували 20 безпілотниками Новодарівку, Червоне, Малинівку, Білогір'я, Малу Токмачку й Роботине, а також здійснили 2 авіаційні удари по Оріхову.

Внаслідок артилерійського удару загинули двоє мешканців села Плавні: 54-річний чоловік та 63-річна жінка. Також поранення отримала 76-річна мешканка села Оріхів.

Нагадаємо, 30 грудня російські військові завдали 196 ударів по 22 населених пунктах Запорізької області. Окупанти випустили 12 ракет по Запоріжжю, Відрадному та Матвіївці, атакували 34 безпілотниками Гуляйполе, Залізничне, Новоандріївку, Новоданилівку, Новодарівку, Чарівне, Червоне, Малинівку, Малу Токмачку, Левадне й Роботине, а також здійснили 5 РСЗВ-обстрілів Малої Токмачки та Кам'янського.

По території Гуляйпільського, Щербаків, Полтавки, Лугівського, Роботиного, Степового, П'ятихаток, Плавнів та інших прифронтових міст і сіл прийшлося 145 артобстрілів.