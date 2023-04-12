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Окупанти нанесли два авіаудари по Запорізькій області

Окупанти нанесли два авіаудари по Запорізькій області
Фото: пресслужба Запорізької ОВА

Російські загарбники продовжують гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, за минулу добу під ворожим ударом опинилися Комишуваха, Кам'янське, Мала Токмачка, Залізничне, Малинівка та ще 12 населених пунктів області.

"Два авіаудари, одна атака БПЛА, два удари з застосуванням РСЗВ та 36 артилерійських обстрілів зазнав Запорізький край за добу", - уточнив Малашко.

Авіаудари окупанти завдали по Гуляйполю та Оріхову.

Ворог поцілив по території фермерського господарства та підприємства харчової промисловості.

Очільник області додав, що жерт серед цивільного населення немає.

Нагадаємо, вночі 9 квітня армія країни-агресора РФ завдала ракетного удару по Запоріжжю. Загинули  чоловік та одинадцятирічна дитина.

Автор:
Світлана Манько