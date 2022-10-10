Окупанти нанесли ракетні удари по Київщині: під завалами знаходяться люди

10 жовтня армія країни-агресора РФ наносить масовані ракетні удари по всій Україні. Ворог наніс удари по критичній та цивільній інфраструктурі Київської області.

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Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

"Прильоти в трьох районах області - удари здійснені по критичній та цивільній інфраструктурі", - зазначив Кулеба.

За його словами, є постраждалі - люди знаходяться під завалами.

На місцях працюють рятувальники та необхідні служби, щоб якнайшвидше врятувати людей.

В області працює ППО. Кількість збитих ракет уточнюється.

"Можливі перебої зі зв‘язком, електрикою та водопостачанням. Тому подбайте про заряджені телефони, павербанки та запасіться водою", - зауважив Кулеба.

Нагадаємо, зранку агресором випущено вже 75 ракет. 41 з них знешкоджено нашою ППО.

Нагадаємо, Росія вдарила, по Києві, Львову, Дніпру, Харкову, Житомирській та Сумській областях. В містах, зокрема в столиці зафіксували кілька влучань ракет.

В Житомирській області також росіяни завдали ракетного удару по енергетичній інфраструктурі. В містах, зокрема в столиці зафіксували кілька влучань ракет.

Через ракетні удари у Полтавській області перебої зі світлом та водою