Окупанти нанесли ракетний удар по Балаклії: є постраждалі

Армія країни-агресора РФ 7 травня завдала ракетного удару по Балаклії Харківської області. Внаслідок ворожої атаки постраждали щонайменше 5 осіб.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Ворог завдав ракетного удару по місту Балаклія Ізюмського району. Попередньо, ракета С-300 влучила на територію одного з автопарків", - зазначив Синєгубов.

За його словами, зараз на місці події працюють усі екстрені служби.

Як повідомив очільник області, за попередньою інформацією, постраждало 5 цивільних людей.

Дві жінки 75 років та одна жінка 50 років отримали вибухові травми. Двоє чоловіків – 20-ти та 85-ти років мають відносно легкі ушкодження.

Наразі медики надають потерпілим усю необхідну допомогу.

Нагадаємо, напередодні ворог завдав ракетного удару по селу Чистоводівка Ізюмського району. Ракета влучила в поле недалеко від житлових будинків. Постраждалих та руйнувань немає.