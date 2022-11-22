Окупанти нанесли ракетний удар по Чугуєву

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Харківську область та завдавати ударів із артилерії та РСЗВ по населених пунктах прифронтових районів.

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Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Росіяни продовжувать завдавати удари із артилерії та РСЗВ по населених пунктах прифронтових районів Харківщини. Після 17 години 21 листопада окупанти завдали ударів із РСЗВ по Вовчанську", - зазначив очільник області.

За його словами, внаслідок попадання в житловий сектор госпіталізовані з пораненнями 2 людей: 57-річна жінка та 60-річний чоловік, стан постраждалих середній.

Синєгубов також повідомив, що близько 21 години росіяни ракетами вдарили по Чугуєву. Пошкоджені двоповерховий приватний будинок, зруйновано гараж, господарчі споруди, кілька автомобілів.

Жертв серед цивільного населення немає.

Крім того, в Харківській області залишається високою мінна небезпека. У селі Пришиб, що в Ізюмському районі, 21 листопада підірвався на міні 50-річний чоловік. На жаль, загинув на місці.

За добу піротехніки в області ліквідували 122 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, російські окупаційні війська ввечері 20 листопада завдали удару по селищу Шевченкове в Куп'янському районі Харківщини. Під обстріл потрапив житловий будинок.