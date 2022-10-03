Окупанти нанесли ракетний удар по Дніпропетровщині

Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпрпетровської області. Вранці 3 жовтня росіяни нанесли ракетний удар по Дніпровському району.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Ранок розпочався з ракетної атаки на область.Росіяни ударили по Дніпровському району", - зазначив Резніченко.

За його словами, на місці прильоту працюють усі служби. Інформація про загиблих та поранених уточнюється.

Крім того, усю ніч ворог тероризував Нікопольський та Криворізький райони.

Нікопольський район росіяни обстріляли з "Градів" та важкої артилерії. Ударили по трьох громадах - Нікопольській, Марганецькій та Мирівській.

Обійшлося без загиблих та поранених.

У Нікополі понівечено з десяток багатоповерхових і приватних будинків та лінії електропередач.

У Марганецькій громаді через російські снаряди спалахнула пожежа у дачному будинку. Полум’я вогнеборці уже приборкали.

У Мирівській громаді майже 1 000 родин залишилися без світла. Аварійні бригади енергетиків уже працюють.

У Криворізькому районі під удар потрапила Зеленодольська громада. У селі Мар’янське пошкоджені приватні оселі, сонячна електростанція, склади сільгосппідприємства, газогін та електромережі.

Як повідомив Резніченко, жертв серед цивільного населення немає.

Нагадаємо, армія Російської Федерації в ніч з 1 на 2 жовтня запустила дрони-камікадзе по Кривому Рогу. Окупанти зруйнували два поверхи місцевого ліцею в центрі міста.