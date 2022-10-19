Окупанти нанесли ракетний удар по енергетичному об’єкту на Вінниччині

19 жовтня армія країни-агресора РФ нанесла ракетний удар по енергетичному об’єкту у Вінницькій області.

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Про це повідомив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

"Знову ворог б’є по енергетичним об’єктам. Є влучання і по Вінницькій області", - зазначив Борзов.

За його словами, рятувальні служби працюють на місці.

Зазначимо, раніше у соціальних мережах повідомлялося про вибухи у Ладижині, де знаходиться ТЕС.

Нагадаємо, росіяни 11жовтня двічі обстріляли Ладижинську ТЕС у Вінницькій області, під час повторного удару постраждало шестеро осіб.