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Події
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Окупанти нанесли ракетний удар по передмістю Запоріжжя

Окупанти нанесли ракетний удар по передмістю Запоріжжя

Вночі 25 листопада армія країни-агресора РФ знову атакувала передмістя Запоріжжя.

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Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Ворог знову атакував передмістя Запоріжжя. На цей раз ракети влучили поруч з лікарнею", - зазначив Старух.

За його словами  люди не постраждали,  а в будівлі десятки зруйнованих вікон.

"Що поробиш - тварюки! Все відбудуємо та зробимо краще! Головне бережіть себе та своїх близьких!", - підкреслив Старух.

Нагадаємо, армія країни-агресора РФ у ніч на 23 листопада обстріляла пологове відділення Вільнянської лікарні, вбивши немовля.

Автор:
Світлана Манько