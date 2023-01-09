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Окупанти нанесли ракетний удар по ринку у смт Шевченкове на Харківщині
Вранці 9 січня окупанти обстріляли місцевий ринок у смт Шевченкове Куп'янського району Харківської області, імовірно з ракетних систем С-300. Вже відомо про 7 постраждалих. Серед них є дитина.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Ворог знову завдає ракетні удари по Харківщині. В смт Шевченкове Куп'янського району зафіксовано ракетний удар (попередньо з ЗРК С-300) по місцевому ринку", - зазначив він.
За його словами, на місці працюють усі екстрені служби.Підписуйтеся на наш YouTube канал
За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок ракетного удару по смт Шевченкове постраждало 7 мирних жителів. Серед них 13-річна дівчинка.
Пізніше Синєгубов додав, що за уточненою інформацію, на жаль, загинула 60-річна жінка.
Всіх інших постраждалих госпіталізовано. Медики надають їм допомогу.
Як повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, під завалами можуть залишатися люди.
Триває рятувальна операція, працюють екстрені служби.