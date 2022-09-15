Окупанти нанесли ракетний удар по Харкову

Вночі 15 вересня армія країни агресора РФ нанесла ракетний удар по Київському району Харкова. Протягом минулої доби ворог також обстрілював населені пункти Харківської області вздовж лінії зіткнення.

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Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

"Цієї ночі ворог завдав чергового ракетного удару по м. Харків. Близько опівночі зафіксовано влучання російської ракети в лісосмугу в Київському районі. Попередньо – без втрат", - зазначив Синєгубов.

Протягом минулої доби ворог також обстрілював населені пункти Харківської області вздовж лінії зіткнення.

"Внаслідок обстрілу м. Вовчанськ пошкоджено 5 будинків. На щастя, ніхто не постраждав", - повідомив очільник ОВА.

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Крім того, за даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби в Куп'янському районі підірвався на міні та отримав поранення 54-річний чоловік.

"Вкотре наголошую, повертатися на деокуповані території до повного їх розмінування може бути дуже небезпечно", - підкреслив Синєгубов.

За його словами, вздовж лінії зіткнення ворог обстрілює позиції ЗСУ та здійснює перегрупування своїх підрозділів. Українські захисники продовжують нищити окупантів, завдаючи їм великих втрат в живій силі та техніці.

Зазначимо, що напередодні президент Володимир Зеленський прибув до нещодавно звільненого Ізюма на Харківщині та разом з заступником міністра оборони Ганною Маляр, представниками ЗСУ та інших силових підрозділів прийняв участь в урочистому піднятті Державного прапору України.