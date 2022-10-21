Ренкінг: Корпоративний корпус Ренкінг: Корпоративний корпус
Точка У Точка У
Проєкт "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Тип
Війна Війна
Категорія
Події
Дата публікації

Окупанти нанесли ракетний удар по Харкову: є постраждалі

Окупанти нанесли ракетний удар по Харкову: є постраждалі

Вранці 21 жовтня армія країни-агресора РФ нанесла ракетні удари по одному з підприємств в Київському районі Харкова. 6 людей зазнали поранення.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов

""Прильоти" по одному з підприємств Харкова. Попередньо потрапляння до адміністративно-виробничої будівлі, розташованої на території", - зазначив Терехов.

За його словами, є руйнування. Їх ступінь наразі встановлює ДСНС.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, внаслідок ранкових ударів окупантів по Харкову пораненння отримали 6 людей.

"Є руйнування промислової інфраструктури. На місцях працюють усі профільні служби. Інформація доповнюється", - зазначив очільник ОВА.

Нагадаємо, російські окупанти зранку 18 жовтня обстріляли Харків. Під удар під ворога потрапило одне із промислових підприємств міста.

Автор:
Світлана Манько