Окупанти нанесли ракетний удар по Харкову: є постраждалі

Вранці 21 жовтня армія країни-агресора РФ нанесла ракетні удари по одному з підприємств в Київському районі Харкова. 6 людей зазнали поранення.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов

""Прильоти" по одному з підприємств Харкова. Попередньо потрапляння до адміністративно-виробничої будівлі, розташованої на території", - зазначив Терехов.

За його словами, є руйнування. Їх ступінь наразі встановлює ДСНС.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, внаслідок ранкових ударів окупантів по Харкову пораненння отримали 6 людей.

"Є руйнування промислової інфраструктури. На місцях працюють усі профільні служби. Інформація доповнюється", - зазначив очільник ОВА.

Нагадаємо, російські окупанти зранку 18 жовтня обстріляли Харків. Під удар під ворога потрапило одне із промислових підприємств міста.