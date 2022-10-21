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Окупанти нанесли ракетний удар по Харкову: є постраждалі
Вранці 21 жовтня армія країни-агресора РФ нанесла ракетні удари по одному з підприємств в Київському районі Харкова. 6 людей зазнали поранення.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов
""Прильоти" по одному з підприємств Харкова. Попередньо потрапляння до адміністративно-виробничої будівлі, розташованої на території", - зазначив Терехов.
За його словами, є руйнування. Їх ступінь наразі встановлює ДСНС.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, внаслідок ранкових ударів окупантів по Харкову пораненння отримали 6 людей.
"Є руйнування промислової інфраструктури. На місцях працюють усі профільні служби. Інформація доповнюється", - зазначив очільник ОВА.
Нагадаємо, російські окупанти зранку 18 жовтня обстріляли Харків. Під удар під ворога потрапило одне із промислових підприємств міста.