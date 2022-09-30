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Окупанти нанесли ракетний удар по Запоріжжю: є постраждалі
Вранці 30 вересня російська армія завдала ракетного удару по околиці Запоріжжя. У результаті постраждали люди.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
"Ворог завдав ракетного удару по околиці обласного центру. За попередньою інформацією, є постраждалі", - зазначив він.
На місці подій працюють відповідні служби.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Інформація уточнюється.
Зазначимо, останніми днями Запоріжжя під постійним ворожим огнем.
Так, армія Російської Федерації зранку 27 вересня влучила в об'єкт інфраструктури в Запоріжжі.
Попереднього разу армія країни-агресора РФ нанесла ракетний удар по Запоріжжю 25 вересня. Руйнувань також зазнали об’єкти інфраструктури, тоді троє людей отримали поранення.
До цього 24 вересня одна ворожа ракета влучила в житловий сектор обласного центру та викликала пожежу в багатоповерховому будинку. Одна людина загинула, 7 людей поранено.