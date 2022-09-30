Окупанти нанесли ракетний удар по Запоріжжю: є постраждалі

Вранці 30 вересня російська армія завдала ракетного удару по околиці Запоріжжя. У результаті постраждали люди.

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Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Ворог завдав ракетного удару по околиці обласного центру. За попередньою інформацією, є постраждалі", - зазначив він.

На місці подій працюють відповідні служби.

Інформація уточнюється.

Зазначимо, останніми днями Запоріжжя під постійним ворожим огнем.

Так, армія Російської Федерації зранку 27 вересня влучила в об'єкт інфраструктури в Запоріжжі.

Попереднього разу армія країни-агресора РФ нанесла ракетний удар по Запоріжжю 25 вересня. Руйнувань також зазнали об’єкти інфраструктури, тоді троє людей отримали поранення.

До цього 24 вересня одна ворожа ракета влучила в житловий сектор обласного центру та викликала пожежу в багатоповерховому будинку. Одна людина загинула, 7 людей поранено.