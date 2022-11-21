Окупанти нанесли ракетний удар по житловому будинку у Харківській області

Російські окупаційні війська ввечері 20 листопада завдали удару по селищу Шевченкове в Куп'янському районі Харківщини. Під обстріл потрапив житловий будинок.

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Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Вчора ввечері ворог ракетного удару системою С-300 по м. Шевченкове Куп'янського району. Ракета влучила у 2-поверховий багатоквартирний будинок. Пошкоджено також житловий будинок поруч. На жаль, загинула 38-річна жінка, щонайменше 2 людей отримали поранення. Рятувальники ще розбирають завали", - зазначив Синєгубов.

Крім того російські окупанти з мінометів та артилерії обстрілювали райони населених пунктів Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів.

У м. Куп'янськ обстрілами пошкоджено складські приміщення, об'єкти цивільної промисловості. Сталися пожежі.

Також тривають роботи з розмінування територій області. За добу знешкоджено 86 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, російські окупаційні війська 19 листопада обстріляли Куп‘янський, Чугуївський та Ізюмський райони Харківської області, внаслідок обстрілів постраждали двоє людей.