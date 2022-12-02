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Окупанти не дають спокою Нікопольщині: за ніч випустили майже 40 снарядів
Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпрпетровської області. В ніч на 2 грудня окупанти завдали ударів з "Градів" та важкої артилерії по Нікопольщині.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Росіяни не дають спокою Нікопольщині. Усю ніч били по району з важкої артилерії. Тримали під прицілом сам Нікополь та Марганецьку громаду" - зазначив він.
За словами Резніченко, загарбники випустили по населених пунктах майже 40 снарядів.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Як повідомив очільник області, жертв серед цивільного населення немає.
Масштаби руйнацій з’ясовуються.
Зазначимо, 1 грудня окупанти обстріляли Нікопольщину з "Градів" та важкої артилерії. Під ворожий вогонь потрапили дві громади - Марганецька та Червоногригорівська. У Червоногригорівській громаді понівечені кілька приватних будинків та господарських споруд, газопровід та лінія електропередач.