Окупанти не припиняють обстріли деокупованої частини Херсонщини: за добу випустили 386 снарядів

Російські окупаційні війська протягом доби 24 квітня 61 раз відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що за минулу добу противник здійснив 61 обстріл, випустивши 386 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації.

Місто Херсон ворог обстріляв 6 разів.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію та будівлю дошкільного закладу освіти Новоолександрівської територіальної громади Бериславського району, будівлю громадської організації середмістя Херсона"- уточнив Прокудін.

За словами очільника області, через російську агресію 4 людини дістали поранення.

Крім того, з деокупованої території області за добу евакуйовано 52 особи.

Нагадаємо, напередодні армія країни-агресора випустила 412 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації по Херсонській області.

Зауважимо, 23 квітня ворог обстріляв Херсон з мінометів. Жертвою внаслідок дій росіян став 80-річний дідусь.