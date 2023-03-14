Росіяни не припиняють обстріли Харківщини: пошкоджені будинки та будівля ДСНС

Армія країни-агресора РФ продовжує терор мирного населення Харківської області. Так, 13 березня ворог обстрілював прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів.

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Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зокрема, минулої доби від обстрілів потерпали Вовчанськ, Куп'янськ, Дворічна, Стрілеча, Крохмальне, Гряниківка та інші міста і села.

"У Вовчанську внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено щонайменше 4 приватних житлових будинки та будівля пожежно-рятувальної частини ДСНС. Знищено 2 автомобіля рятувальників. Без постраждалих", - зазначив Синєгубов.

За його словами, із села Гряниківка Куп'янського району вивезені та госпіталізовані цивільні 41-річна жінка та 51-річний чоловік, які напередодні отримали осколкові поранення. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості.

Голова ОВА також повідомив, що на лінії зіткнення ворог намагався вести наступальні дії в районах Гряниківки та Дворічної, але зазнав невдачі та відступив з втратами.

Нагадаємо, армія РФ 10 березня обстріляла щонайменше 20 населених пунктів Харківщини.