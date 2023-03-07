Окупанти не припиняють обстріли Харківщини: в ОВА розповіли про наслідки

Армія країни-агресора РФ продовжує терор мирного населення Харківщини. Окупанти обстрілюють зі ствольної артилерії, РСЗВ та мінометів прикордонні міста та селища області.

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Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, минулої доби ворог продовжував обстріли прикордонних населених пунктів Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.

Зокрема, під вогнем окупантів були смт Козача Лопань, місто Вовчанськ, смт Дворічна та інші населені пункти.

Вранці 6 березня ворог завдав артилерійського удару по селищу Козача Лопань Дергачівської громади Харківського району Харківської області. В результаті влучань ворожих снарядів пошкоджень зазнали близько 10 приватних осель, 2 з них загорілися.

В одному з випадків горів гараж та автомобіль на площі 40 кв.м. В іншому – дах житлового будинку на площі 80 кв.м.

Крім того, пошкоджена місцева пожежна частина.

Також у селі Лиман Вовчанської громади Чугуївського району обстрілом пошкоджено навчальний заклад. У Вовчанську зруйновані житлові будинки.

Як повідомив очільник області, жертв серед цивільного населення немає.

Зазначимо, напередодні ворог з танків та САУ масовано обстрілював смт Дворічну Куп'янського району.

Крім того, біля села Бударки Чугуївського району російський боєприпас, попередньо ПТУР, влучив у цивільний автомобіль "Нива". Загинуло подружжя – 48-річний чоловік та 45-річна жінка.

Зазначимо, через постійні ворожі обстріли Харківська обласна військова адміністраціяповідомляє про початок обов’язкової безкоштовної евакуаціїродин із дітьми та маломобільних жителів з Куп’янської міської громади.