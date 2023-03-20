Окупанти не припиняють обстріли Харківщини: в ОВА розповіли про наслідки

Армія країни-агресора РФ продовжує терор мирного населення Харківщини. Ворог продовжує обстрілювати прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, минулої доби під вогнем окупантів були Вовчанськ, Куп'янськ, Дворічна, Стариця, Берестове та інші міста і села Харківщини.

Більше 10 ударів з мінометів окупанти здійснили по селу Олександрівка та селу Тимофіївка Богодухівського району. Там пошкоджено щонайменше 5 приватних житлових будинків.

Крім того, об 11:00 під ударом був Куп’янськ. Ввечері, після 20:00, ворог бив по Вовчанську.

Синєгубов повідомив, що жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

Також триває гуманітарне розмінування області. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби обстежено більше 2 га територій, де вилучено та знешкоджено 10 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Зазначимо, 18 березня під артилерійським вогнем окупантів перебували щонайменше 13 населених пунктів області. У смт Дворічна внаслідок обстрілу осколкові поранення отримала 51-річна жінка. Вона госпіталізована у досить важкому стані.