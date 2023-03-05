Окупанти не припиняють штурм Бахмута та подекуди готуються до наступу на півдні - Генштаб

Протягом 5 березня російські війська завдали вже 23 авіаційних та чотири ракетних удари, здійснивши понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, повідомляють у Генеральному штабі Збройних сил України.

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Зокрема, противник вів безуспішні наступальні дії в районі селища Білогорівка Луганської області, здійснив артилерійські обстріли районів села Невське та Серебрянського лісництва, а також сіл та Терни, Спірне та Роздолівка Донецької області. Також повідомляється про обстріли районів населених пунктів Дворічна, Гряниківка та Піщане Харківської області.

"На Бахмутському напрямку противник продовжує вести наступ. Не припиняє штурмів Бахмута та навколишніх населених пунктів. Здійснив артилерійські та мінометні обстріли в районах населених пунктів Залізнянське, Оріхово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Курдюмівка, Широка Балка, Дружба, Григорівка, Майорськ, Нью-Йорк Донецької області", - йдеться у зведенні.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках ворог здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Красногорівка, Кам’янка, Сєверне, Побєда та Мар’їнка. Обстрілів зазнали 18 населених пунктів, зокрема, Веселе, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка та Вугледар.

"На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборону, на окремих ділянках намагається створити умови для переходу у наступ. Здійснив артилерійські обстріли понад 35 районів населених пунктів", - сказано в повідомленні.

Серед таких місць - Новосілка та Времівка Донецької області; Залізничне, Гуляйполе та Кам’янське Запорізької області, а також Херсон, Веселе, Берислав, Чорнобаївка та Антонівка Херсонської області. В Генштабі нагадують, що внаслідок цього є жертви серед цивільного населення та пошкодження цивільної інфраструктури.

Натомість в північних регіонах оперативна обстановка - без суттєвих змін: противник утримує свої підрозділи поблизу державного кордону України та продовжує інженерне обладнання позицій. Формування наступальних угруповань не виявлено.

Протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Янжулівка і Тимоновичі Чернігівської області; Студенок, Будівельне, Вовківка, Атинське, Іскрисківщина, Волфине і Садки Сумської області, а також Бударки, Ветеринарне, Стрілеча, Красне, Тернова і Дворічанське на Харківщині.

Нагадаємо, що в селі Бударки внаслідок ворожого обстрілу в неділю було вбито подружжя, яке їхало на автомобілі. В свою чергу, в селі Понятівка Херсонської області, про яке не згадують в Генштабі, внаслідок обстрілу загинула жінка та двоє дітей.