Окупанти не припиняють терор міст і сіл Харківщини: обстрілюють житлові будинки

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Харківську область та завдавати ударів з танків, мінометів та артилерії по населених пунктах прифронтових районів.

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Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він наголосив, що ворог не припиняє терор мирного населення прикордонних міст і сіл Харківщини.

Так, сьогодні близько 7:00 ранку окупанти знову обстріляли Куп'янськ. Поранена жінка 67 років.

У селі Кругляківка Куп'янського району внаслідок ранкового обстрілу поранення зазнав 46-річний співробітник ДСНС.

Також зранку було обстріляне смт Козача Лопань, пошкоджено будівлю селищної ради. Попередньо, без постраждалих.

Протягом минулої доби російські окупанти також обстрілювали Куп'янськ, Вовчанськ, Стрілечу, Дворічну, Старицю, Огірцеве та інші населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів.

Під вогнем була переважно приватна житлова забудова. Багато будинків пошкоджено, вибиті вікна, зруйновані господарчі споруди.

Зазначимо, 31 січня окупанти випустили 2 ракети С-300 по селу Шипувате Куп'янського району. Ракети влучили в землю поруч з Будинком культури. Обійшлося без постраждалих.