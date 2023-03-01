Окупанти не припиняють тероризувати Херсонщину: за добу загинуло 5 людей

Російські окупаційні війська протягом доби 28 лютого 86 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.

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Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОВА.

Там зазначають, що російські загарбники 86 разів обстріляли мирні населені пункти Херсонщини. Били з РСЗВ, мінометів, артилерії, танків, БПЛА та авіації.

Херсон армія РФ обстріляла 9 разів – вкотре били по житлових кварталах міста.

Місто Херсон ворог обстріляв 9 разів. Снаряди влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки та територію підприємтва.

Через обстріли пошкоджені електролінії. Деякі підстанції знеструмлені. Частково або повністю без світла та опалення залишились Центр, Житлоселище, Шуменський та Острів (без світла). Зараз ведуться роботи з відновлення.

Минулої доби на Херсонщині через російську агресію 5 людей загинули, 7 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості.

"Особливо важкий день. Річниця окупації Херсона. Русня біснується, нещадно обстрілюючи Херсон та села. Багато жертв і пошкоджень. Прошу вас сьогодні зайвий раз не виходити на вулицю. Перебувайте в укриттях та приміщеннях", - зазначив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Нагадаємо, окупанти після втечі з Херсона чи не щоденно завдають ударів по місту та іншим населеним пунктам регіону.

За добу 27 лютого ворог 119 разів відкривав вогонь по населеним пунктам Херсонської області. Через російські обстріли поранення отримали 3 мирні жителі.