Окупанти не вгамовуються з обстрілами Нікопольщини: випустили майже 30 снарядів

Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпрпетровської області. В ніч на 30 листопада окупанти завдали ударів з "Градів" та важкої артилерії по Нікопольщині.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Росіяни не вгамовуються з обстрілами Нікопольщини. На ранок накрили вогнем з "Градів" та важкої артилерії сам Нікополь та Марганецьку громаду", - зазначив Резніченко.

За його словами, туди прилетіли майже 30 снарядів.

Як зазначив очільник області, жертв серед цивільного населення немає.

Представники ДСНС проводять обстеження обстріляних територiй. З‘ясовують деталі.

Нагадаємо, 29 листопада росіяни обстріляли з "Градів" та важкої артилерії три громади - Марганецьку, Покровську та Червоногригорівську.