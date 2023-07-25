Окупанти обстрілами вбили жінку в Гуляйполі

Окупаційні сили країни-агресорки РФ протягом доби 24 липня атакували низку населених пунктів Запорізької області. В місті Гуляйполе внаслідок російського обстрілу загинула жінка.

Про це зранку 25 липня повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

Жінці, яку росіяни вбили в Гуляйполі, було 82 роки. В ОВА наголошують, що ворог понесе відповідальність за кожен злочин.

Загалом за добу під російський вогонь потрапили 19 населених пунктів Запорізької області. По ним загарбники завдали загалом 70 ударів.

59 артилерійських обстрілів прийшлися по Новояковлівці, Гуляйполю, Залізничному, Левадному, Малинівці, Верхній Терсі, Новоандріївці, Кам'янському, П'ятихатках та інших селах на лінії фронту.

Росія також задіяла авіацію: 7 ударів завдала по Лобковому та Оріхову. Ще два РСЗВ-обстріли нанесли по Степовому та Новодарівці, а також 2 удари з БПЛА по Степногірську та Чарівному.

Внаслідок атак зафіксовано 21 руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Декількома днями раніше загарбники двічі обстріляли околицю обласного центру із застосуванням БПЛА. В результаті поранення отримав 62-річний чоловік. А до цього, 13 липня, ворожа армія вдарила по 21 населеному пункту. Через російську агресію одна людина загинула, ще чотири дістали поранення.