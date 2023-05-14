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Події
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Окупанти обстрілами Запорізької області поранили кількох людей: один із постраждалих помер у лікарні

Запорізька область, будинок, пошкодження
Наслідки обстрілів Запорізької області 14 травня 2023. Фото: Юрій Малашко / Telegram

Російські окупанти 14 травня обстріляли Запорізьку область, внаслідок чого постраждали шестеро людей, зокрема, малолітня дитина. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Трагічний день для Приморського та всієї Запорізької області", – написав він.

За словами чиновника, 24-річний постраждалий у вкрай важкому стані помер у лікарні. 

Малашко зазначив, що 30-річний чоловік перебуває важкому стані. Стан трьох постраждалих, зокрема, дитини – середньої важкості. Одному постраждалому допомогу амбулаторно.

Раніше очільник Запорізької ОВА інформував, що окупанти влучили в будинок у Приморському. Також ворог атакував Гуляйполе – там "приліт" був поруч із медичним закладом. 

Автор:
Артем Ющенко