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Окупанти обстріли енергетичні об’єкти у Кіровоградській області
Окупанти завдали ракетних ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури у Кіровоградській області.
Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
"Ворог завдав ракетних ударів по важливих енергетичних об’єктах у Кропивницькому та Голованівському районах", - йдеться в повідомленні.
Очільник області просить підприємства, власників великих торгівельних об’єктів та мереж, закладів громадського харчування і усіх жителів області суттєво скоротити споживання електроенергії.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Він попередив, що можуть бути перебої з постачанням електроенергії, а в області вже є відключення.
Нагадаємо, в суботу, 22 жовтня, окупанти знову обстрілюють об’єкти критичної інфраструктури в Україні. Так, зафіксували прильоти у Рівному, Луцьку, Хмельницькому та Одеській області.