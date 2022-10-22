Окупанти обстріли енергетичні об’єкти у Кіровоградській області

Окупанти завдали ракетних ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури у Кіровоградській області.

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Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

"Ворог завдав ракетних ударів по важливих енергетичних об’єктах у Кропивницькому та Голованівському районах", - йдеться в повідомленні.

Очільник області просить підприємства, власників великих торгівельних об’єктів та мереж, закладів громадського харчування і усіх жителів області суттєво скоротити споживання електроенергії.

Він попередив, що можуть бути перебої з постачанням електроенергії, а в області вже є відключення.

Нагадаємо, в суботу, 22 жовтня, окупанти знову обстрілюють об’єкти критичної інфраструктури в Україні. Так, зафіксували прильоти у Рівному, Луцьку, Хмельницькому та Одеській області.