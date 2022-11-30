Окупанти обстріляли Херсон, влучили у газогін - ОВА (ФОТО)

Російські окупаційні війська вранці 30 листопада обстріляли Херсон, внаслідок чого пошкоджені будинки та газогін.

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Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Вранці рашисти били по середмістю Херсона. Пошкодили кілька житлових будинків та медичні заклади, влучили у газогін", - зазначив він.

За його словами, через обстріл у власній квартирі загинула 70-річна мешканка Херсона.

Крім того, 64-річний херсонець отримав поранення, коли перебував на вулиці - російські снаряди падали на дорогу. Наразі чоловікові надають необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, за добу 27 листопада російські загарбники обстріляли Херсонську область 30 разів, в результаті загинула одна людина, ще двоє жителів області дістали поранень різного ступеня важкості.