Ренкінг HR-ініціатив Ренкінг HR-ініціатив
Ренкінг: Корпоративний корпус Ренкінг: Корпоративний корпус
Точка У Точка У
Проєкт "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Тип
Війна Війна
Категорія
Події
Дата публікації

Окупанти обстріляли Херсон, влучили у газогін - ОВА (ФОТО)

Окупанти обстріляли Херсон, влучили у газогін - ОВА (ФОТО)

Російські окупаційні війська вранці 30 листопада обстріляли Херсон, внаслідок чого пошкоджені будинки та газогін.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Вранці рашисти били по середмістю Херсона. Пошкодили кілька житлових будинків та медичні заклади, влучили у газогін", - зазначив він.

Фото 2 — Окупанти обстріляли Херсон, влучили у газогін - ОВА (ФОТО)
Фото 3 — Окупанти обстріляли Херсон, влучили у газогін - ОВА (ФОТО)
Фото 4 — Окупанти обстріляли Херсон, влучили у газогін - ОВА (ФОТО)
Фото 5 — Окупанти обстріляли Херсон, влучили у газогін - ОВА (ФОТО)

За його словами, через обстріл у власній квартирі загинула 70-річна мешканка Херсона.

Крім того, 64-річний херсонець отримав поранення, коли перебував на вулиці - російські снаряди падали на дорогу. Наразі чоловікові надають необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, за добу 27 листопада російські загарбники обстріляли Херсонську область 30 разів, в результаті загинула одна людина, ще двоє жителів області дістали поранень різного ступеня важкості.

Автор:
Ніна Комащенко