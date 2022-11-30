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Окупанти обстріляли Херсон, влучили у газогін - ОВА (ФОТО)
Російські окупаційні війська вранці 30 листопада обстріляли Херсон, внаслідок чого пошкоджені будинки та газогін.
Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
"Вранці рашисти били по середмістю Херсона. Пошкодили кілька житлових будинків та медичні заклади, влучили у газогін", - зазначив він.
За його словами, через обстріл у власній квартирі загинула 70-річна мешканка Херсона.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Крім того, 64-річний херсонець отримав поранення, коли перебував на вулиці - російські снаряди падали на дорогу. Наразі чоловікові надають необхідну медичну допомогу.
Нагадаємо, за добу 27 листопада російські загарбники обстріляли Херсонську область 30 разів, в результаті загинула одна людина, ще двоє жителів області дістали поранень різного ступеня важкості.