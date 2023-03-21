Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Харківщини, намагалися прорвати оборону ЗСУ

Армія країни-агресора РФ не припиняє терор мирного населення Харківщини. Минулої доби окупанти продовжували обстрілювати прикордонні населені пункти області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, під вогнем окупантів перебувало щонайменше 14 населених пунктів. Зокрема, з артилерії, танків та мінометів ворог бив по Куп'янську, Вовчанську, Дворічній, Стрілечій, Глибокому та ін.

На Куп’янському напрямку ворог намагався безуспішно прорвати оборону ЗСУ, здійснивши артилерійські обстріли населених пунктів вздовж лінії бойового зіткнення.

Крім того, сьогодні, близько 6:00, окупанти з мінометів обстріляли село Басове. Зафіксовано понад 20 ударів. Пошкоджено лінії електропередач.

Синєгубов повідомив, що жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

Також в області тривають роботи з розмінування. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 27 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Зазначимо, 19 березня більше 10 ударів з мінометів окупанти здійснили по селу Олександрівка та селу Тимофіївка Богодухівського району. Там пошкоджено щонайменше 5 приватних житлових будинків.