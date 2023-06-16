Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області

Російські загарбники продовжують гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області. За добу 71 удар ворог завдав по 14 населених пунктах.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Ворог здійснив 71 обстріл 14 населених пунктів області: 61 з артилерії по Гуляйполю, Залізничному, Новодарівці, Білогір'ю та 10 з РСЗВ по Левадному, Ольгівському, Червоному, Кам'янському та іншим прифронтовим селам", - зазначив він.

Також вранці ворог вдарив по Оріхову - постраждав 55-річний чоловік. Його оперативно доставили до медустанови.

За добу додалося 24 повідомлення про руйнування житла та майна людей.

Нагадаємо, напередодні під вогнем загарбників опинилися 17 населених пунктів Запорізької області. Під час обстрілу Преображенки загинула 58-річна жінка.